Fisco: commissione riprende mercoledì, verso ok in settimana (2)

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Resta accantonato l'emendamento del governo sulla tassazione agevolata per tredicesime, premi di produttività e straordinari, su cui il Pd ha chiesto una relazione tecnica bollinata per avere certezza sulle coperture.

Ancora accantonato anche l'emendamento del relatore sulla rateizzazione per il pagamento di acconti e saldi Irpef per autonomi e imprenditori individuali. (ANSA).