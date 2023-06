Ente medici, 'bene Gelera a Inps, professionista preparata'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - L'Enpam, Ente previdenziale dei medici e dei dentisti, rivolge "i migliori auguri di buon lavoro a Micaela Gelera, che si è appena insediata come commissario straordinario dell'Inps". Lo scrive il presidente della Cassa Alberto Oliveti, affermando che "l'istituto pubblico è nelle buone mani di una professionista che conosce a fondo il mondo della previdenza e che, come attuaria, ha una lunga esperienza nel valutare la sostenibilità di quella privata. Siamo felici e rassicurati che l'Inps, che è sostenuta non solo dai contributi degli iscritti ma anche dalle tasse di tutti gli italiani, sia stata affidata a una guida rigorosa metodologicamente, competente e pragmatica", prosegue. Le missioni istituzionali di Inps ed Enpam - recita una nota - s'intersecano "nel caso di numerosi professionisti. Tutti i medici e gli odontoiatri sono, infatti, iscritti all'Ente di previdenza della categoria, ma per il reddito da lavoro dipendente versano i contributi all'Istituto pubblico. I medici fiscali e delle commissioni mediche provinciali dell'Inps, invece, lavorano per l'Istituto pubblico, ma di recente è stato definito che debbano versare al fondo della medicina convenzionata e accreditata dell'Enpam.

Resta da risolvere la situazione degli specializzandi, che pur essendo medici e pertanto iscritti all'Enpam sin dalla fine del corso universitario, vengono obbligati a versare alla gestione separata dell'Inps durante gli anni della formazione post laurea, sottraendo risorse importanti", si legge, infine.

(ANSA).