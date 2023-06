Confindustria Veneto Est, nuovo consiglio riduce gender gap

(ANSA) - VENEZIA, 26 GIU - La prima assemblea generale privata di Confindustria Veneto Est - Venezia Padova Rovigo Treviso - ha eletto 85 consiglieri che, assieme ai componenti di diritto, vanno a comporre il nuovo consiglio generale dell'associazione per il quadriennio 2023-2027, assieme a otto probiviri e cinque revisori, per lo stesso periodo.

La composizione del nuovo consiglio generale riduce il gender gap, con una presenza di donne imprenditrici pari al 31%, rispetto al 14% del Consiglio precedente.

Per le candidature, si è tenuto conto di un criterio di equa rappresentanza fra territori, settori merceologici, dimensione aziendale, età e genere, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto associativo. La votazione è avvenuta a scrutinio segreto, con sistema elettronico.

Entrano inoltre a far parte del nuovo consiglio generale i presidenti dei 21 gruppi merceologici, eletti dalle rispettive assemblee nei mesi scorsi.

Confindustria Veneto Est rappresenta oggi la seconda associazione territoriale del Sistema Confindustria, con 5.000 imprese associate per un totale di 270.000 collaboratori.

