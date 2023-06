Confindustria, 'focus su progetti mirati per l'Ucraina'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Edilizia e materiali da costruzione per la realizzazione di un Campus High-Tech; logistica e logistica integrata per il progetto Horonda Dry Port, il corridoio che collegherà l'Ucraina all'Interporto Quadrante Europa di Verona; agroindustria, per lo sviluppo di un parco industriale di trasformazione agroalimentare e beni di largo consumo per la realizzazione di impianti produttivi. Questi - spiega una nota - i settori e i progetti specifici al centro dell'evento Fit for Ukraine: Italy - Business Conference for investing in Ukraine, oggi a Roma presso la sede di Confindustria in collaborazione con UkraineInvest (l'istituzione governativa ucraina li investimenti nel Paese) e con il patrocinio del ministero degli Affari Esteri italiano. Al seminario hanno partecipato oltre 120 imprese italiane ed ucraine, associazioni di categoria e istituzioni finanziarie, per un confronto sulle opportunità di investimento nel Paese.

"La strada per la pace in Ucraina passa anche dalla ripresa delle relazioni economiche e commerciali e - ha sottolineato Barbara Beltrame, vicepresidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione, aprendo i lavori - l'incontro di oggi intende dare un seguito concreto alla conferenza bilaterale dello scorso aprile dedicata alla ricostruzione del Paese. In questa occasione, abbiamo voluto focalizzarci su alcuni importanti settori della manifattura. Si tratta di comparti in cui le imprese italiane possono giocare un ruolo da protagoniste per la ripresa dell'Ucraina grazie alle eccellenze tecnologiche e alle competenze ad alto valore aggiunto che contraddistinguono il sistema industriale italiano. Ma anche altri settori come il digitale, l'aerospaziale, l'acciaio, l'energia e in particolare le rinnovabili, sono determinanti e possono aprirsi possibili forme di collaborazione che saranno oggetto di approfondimento in futuro".

"Occorre - sottolinea ancora la vicepresidente di Confindustria per l'internazionalizzazione - incoraggiare queste sinergie guardando al futuro dell'Ucraina ed alla sua rinascita economica e industriale avvicinando il Paese agli standard comunitari e accelerandone così il cammino verso il percorso europeo già avviato. Oggi il mondo industriale italiano esprime ancora una volta, concretamente, la vicinanza al popolo ucraino attraverso la volontà di sostenere la resilienza e la ricostruzione del loro Paese". (ANSA).