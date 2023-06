Confapi Napoli, abolizione abuso d'ufficio è passo importante

(ANSA) - NAPOLI, 26 GIU - "L'abolizione dell'abuso d'ufficio, prevista dalla riforma Nordio, è un primo passo, importante, per rendere più efficiente la macchina dello Stato, ma da solo non basta. Da troppo tempo, infatti, le iniziative imprenditoriali sono ostacolate dalla burocrazia, invadente e inutile. Una situazione paradossale che ha fortemente rallentato l'economia italiana ma anche lo sviluppo del Sud". Lo sostiene Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli.

"La necessità di una sburocratizzazione e di una velocizzazione dei processi decisionali e autorizzativi era stata sottolineata, come un refrain, da tutti, per decenni. In primis dal mondo della politica - spiega - Una serie infinita di parole a cui, fino a poco fa, non hanno mai corrisposto i fatti.

Adesso la politica sia consequenziale e dia seguito alle promesse e agli impegni. Ora si provveda a snellire tutti gli iter burocratici e amministrativi. C'è la necessità di rendere l'apparato efficiente, veloce e in grado di rispondere alle esigenze di chi vuol investire in tempi rapidi. Non è più tollerabile, infatti, che tra la domanda legittima di un imprenditore e la risposta delle istituzioni preposte passino anni. Anche un diniego, se legittimo, deve essere comunicato celermente". (ANSA).