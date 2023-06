Coldiretti,falso made in Italy vale 120 miliardi,un terzo in Usa

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sale a 120 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con gli Stati Uniti che si classificano come il Paese dove le produzioni tricolore taroccate registrano i più elevati fatturati. E' l'allarme lanciato da Coldiretti e Filiera Italia in occasione del Summer Fancy Food 2023 di New York City, organizzato presso il Javits Center. "Gli Stati Uniti- segnala l'organizzazione agricola- sono il Paese che detiene saldamente la leadership produttiva del falso Made in Italy con il fenomeno delle imitazioni di cibo tricolore che è arrivato a rappresentare oltre 40 miliardi di euro. In pratica- è evidenziato in una nota-- solo un prodotto agroalimentare che richiama l'Italia su sette venduti negli States arriva realmente dal Belpaese con le esportazioni- secondo Coldiretti e Filiera Italia- che sono state pari a 6,6 miliardi nel 2022". Le due organizzazioni sottolineano che il 90% dei formaggi di tipo italiano in Usa sono in realtà realizzati in Wisconsin, California e New York, dal Parmesan al Romano senza latte di pecora, dall'Asiago al Gorgonzola, dalla mozzarella fino al Provolone.

"La produzione di imitazioni dei formaggi italiani - fanno presente Coldiretti e Filiera Italia- nel 2022 ha raggiunto negli Usa il quantitativo record di oltre 2,7 miliardi di chili, con una crescita esponenziale negli ultimi 30 anni, tanto da aver superato addirittura la stessa produzione di formaggi americani come Cheddar, Colby, Monterrey e Jack che è risultata nello stesso anno pari a 2,5 milioni di chili. L'industria del falso Made in Italy a tavola è diventato un problema planetario con il risultato che per colpa del cosiddetto "italian sounding" nel mondo - stimano le due organizzazioni - oltre due prodotti agroalimentari tricolori su tre sono falsi, senza alcun legame produttivo ed occupazionale con il nostro Paese. In testa alla classifica dei prodotti più taroccati- evidenziano- Coldiretti e Filiera Italia ci sono i formaggi partire dal Parmigiano Reggiano e dal Grana Padano". (ANSA).