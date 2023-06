Cna, artigiani fondamentali per transizione verde

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Gli obiettivi della transizione green e della messa in sicurezza del territorio non sono raggiungibili senza un pieno e costante coinvolgimento delle imprese artigiane". Lo ha sottolineato il presidente nazionale di Cna, Dario Costantini, concludendo il convegno promosso dalla confederazione dal titolo "Artigiani imprenditori protagonisti della transizione ecologica".

"Oltre ad essere protagoniste del Made in Italy - spiega Cna in una nota - le imprese artigiane rappresentano 'l'ossatura manutentiva' del Paese, uno dei pilastri della transizione ecologica e della modernizzazione e messa in sicurezza dell'Italia da infrastrutture obsolete, un patrimonio immobiliare vecchio e inefficiente".

Cna chiede quindi "semplificazioni burocratiche, incentivi fiscali, supporti formativi".

L'appuntamento, si legge ancora nella nota, è stata l'occasione per rilanciare la proposta di Cna di "stimolare l'installazione di piccoli impianti fotovoltaici sfruttando i capannoni delle imprese attraverso un credito d'imposta pari al 50% dell'investimento. Con una spesa di 2,5 miliardi in tre anni si possono coinvolgere 200mila piccole imprese, installare 8.700 Mw di nuova potenza riducendo i consumi di gas di 1 miliardo di metri cubi l'anno e abbattendo le bollette del 60%".

Cna stima che oltre 600mila imprese (con più di 2 milioni di occupati) sono impegnate a diverso titolo nella "manutenzione", a partire dal settore delle costruzioni, per proseguire con attività di servizio come riparazione veicoli, fabbri, elettricisti, idraulici, manutentori del verde e della nautica, tinto-lavanderie, restauro artistico. Una indagine realizzata da CNA mostra che il 71,3% delle micro e l'80,5% delle piccole si sentono parte in causa nel cambiamento. (ANSA).