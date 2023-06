Bombardieri, 'sulle pensioni vogliamo risposte concrete'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Parteciperemo a tutti i tavoli di confronto, ma abbiamo bisogno di risultati, di risposte: si supera la Fornero? Fate la separazione tra previdenza e assistenza? 41 anni di contributi, a prescindere dall'età, basteranno per andare in pensione? Quota 103 viene confermata? E Opzione donna? Si fa la pensione di garanzia per i giovani? Vogliamo risposte concrete".

Queste, a quanto si apprende, le domande poste dal segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso del tavolo sulle pensioni alla ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone. (ANSA).