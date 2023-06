Bombardieri, 'ci aspettiamo risposte sulle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Noi abbiamo fatto delle proposte, ci aspettiamo delle risposte per le tante persone che vorrebbero sapere quali sono le regole per andare in pensione. Non si possono cambiare ad ogni giornata elettorale le regole". Così il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, arrivando al ministero del Lavoro per l'incontro sulle pensioni e salutando il gruppo di donne in presidio per 'Opzione donna'.

"Noi abbiamo fatto delle proposte molto concrete: come separare previdenza ed assistenza, come trovare le risorse e come rispondere a quella persone che hanno fatto lavori particolarmente usuranti. Ora ci aspetteremmo che il governo e la ministra decidessero", rimarca il leader della Uil. (ANSA).