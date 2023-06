Al via 'Marchi e Disegni Comunitari',anche per Pmi e startup

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - È partita la tredicesima edizione di "Marchi e Disegni comunitari", il progetto finanziato dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) in collaborazione con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (Uibm) e realizzato da Innexta (società del sistema camerale per il supporto delle Pmi nell'accesso alle fonti di finanziamento), assieme al sistema delle Camere di commercio e Unioncamere, dedicato ad accompagnare le imprese nella tutela dei propri asset intangibili.

Scopo del progetto è sensibilizzare il sistema imprenditoriale sulla centralità e l'importanza della tutela dei propri diritti sugli asset intangibili, come la proprietà intellettuale o il proprio marchio, fornendo informazioni e assistenza su tutti gli strumenti disponibili messi a disposizione centralmente dalla Comunità Europea e applicati all'Italia dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con il supporto di Innexta e del sistema Camerale nazionale.

Numerosi sono gli appuntamenti dedicati a Pmi, start up, studenti e professionisti per la tutela degli asset intangibili.

Tra le novità del progetto, un servizio di self-assessment introdotto lo scorso anno e dedicato alle imprese. (ANSA).