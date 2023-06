Abi, serve tempo a piccole banche per adeguarsi a norme Mrel

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - L'Abi chiede "un adeguato lasso temporale per consentire la formazione graduale del cuscinetto" di capitale Mrel previsto dalle norme Ue, specie per le piccole banche. Lo afferma il dg Giovanni Sabati ni in audizione alla commisisobne politiche europee del Senato in merito al ddl di conversione "recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italia".

Sabatini chiede di "non incorrere nel medesimo errore cronologico che fu commesso all'entrata in vigore della Brrd, quando, in assenza di previsioni sull'applicazione di un periodo transitorio, le banche furono sottoposte allo strumento del bail-in senza aver avuto il tempo di dotarsi dei requisiti Mrel". Per il dg con le nuove norme si prevede infatti "un ampio assoggettamento - sostanzialmente di tutte le banche, indipendentemente dalle loro dimensioni e caratteristiche - ai vincoli di emissione di passività computabili ai fini del requisito prudenziale del Mrel, funzionale a consentire il ricorso allo strumento del bail-in. Detta scelta appare problematica in particolare per le banche di minori dimensioni, risultando difficilmente applicabile a fronte delle criticità nell'accedere ai mercati per il collocamento di tali forme innovative di strumenti di raccolta; ciò pone il tema delle modalità per il raggiungimento, in caso di risoluzione, della soglia dell'8% di bail-in (percentuale di copertura per il ripianamento delle perdite in rapporto alle attività a rischio, fissata di default) al fine di consentire l'accesso alle risorse del fondo di risoluzione".

(ANSA).