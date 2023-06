++ Confindustria: segnali indebolimento, crescita più fragile ++

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Sono "in aumento i segnali di indebolimento dell'economia italiana, soprattutto nell'industria": il centro studi di Confindustria con l'analisi mensile 'congiuntura flash' rileva una "crescita più fragile".

"Si continuano ad accumulare segnali di indebolimento, specie per l'industria e le costruzioni - spiegano a via dell'Astronomia - sebbene il +0,6% del pil italiano nel primo trimestre frutti una crescita già acquisita di +0,9% nel 2023".

Pesano "il lento calo dell'inflazione e il credito più caro". I servizi "sono meno dinamici. "Nei consumi delle famiglie ci sono meno beni, in particolare alimentari, e più servizi". (ANSA).