Pensioni: Uil, basta perdere tempo, governo dica se fa sul serio

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Il governo ci dica se finalmente intende fare sul serio una riforma strutturale della legge Fornero sulle pensioni". Lo afferma il segretario confederale della Uil Domenico Proietti alla vigilia dell'incontro tra i sindacati e il ministro del lavoro Maria Elvira Calderone.

"Si sono persi mesi preziosi - sottolinea Proietti - e solo grazie alla mobilitazione di Uil, Cisl e Cgil il governo ha riaperto il tavolo di confronto. Le nostre rivendicazioni sono note e chiare. Noi chiediamo una flessibilità di accesso alla pensione intorno a 62 anni, in linea con la media europea, facendo riferimento ai lavori gravosi e usuranti. Occorre, poi, pensare oggi alle future pensioni dei giovani, penalizzati dalla precarietà, attraverso una pensione di garanzia".

"Si deve inoltre ripristinare Opzione donna nella versione originale - prosegue il sindacalista - valorizzare il lavoro di cura ai fini della contribuzione previdenziale e riconoscere un anno di anticipo per ogni figlio. Bisogna avviare una campagna istituzionale di informazione sui fondi pensione, per favorire le adesioni anche con incentivi fiscali. E per le pensioni in essere, infine, è necessario eliminare, per tutte, il blocco della rivalutazione ed estendere la 14ma alle pensioni fino a 1500 euro". "Il governo - conclude Proietti - conosce, da tempo, la nostra piattaforma: per questo, domani, ci aspettiamo risposte chiare ed esaustive. La Uil continua la mobilitazione nel Paese per far valere le ragioni dei lavoratori". (ANSA).