Pensioni: Ronzulli (FI), scatta l'aumento delle minime

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - "Da luglio gli italiani toccheranno con mano e dentro al portafoglio la concretezza delle misure varate dal governo nella legge di Bilancio. Scatterà, infatti, la prima tranche dell'aumento delle pensioni minime deciso in Manovra, che al momento prevede un aumento fino a 36 euro al mese, poco per una sinistra sempre più lontana dal mondo reale, ma non certo per chi di questi soldi ha disperato bisogno, come una boccata d'ossigeno". Lo dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. "Chi oggi guadagna 560 euro, potrà di fatto contare quasi su una mensilità in più. Oltre a questo aumento, saranno inoltre pagati gli arretrati dei nuovi adeguamenti, che integreranno, e non di poco, l'assegno versato agli anziani. Questo è solo il primo passo, ma un segnale importante verso un aumento graduale che entro la fine della legislatura porterà le pensioni minime a 1000 euro per le categorie più bisognose, nel segno di un programma di governo al quale Forza Italia ha dato un contributo determinante. Quando prendiamo un impegno con gli elettori, noi lo manteniamo. Perché il centrodestra è credibile, serio, e attento ai bisogni dei cittadini. Avanti così". (ANSA).