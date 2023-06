Pensioni: Cisl, centrale separare previdenza e assistenza

(vedi servizio delle 17.10) (ANSA) - ROMA, 25 GIU - "La riapertura del confronto sulla previdenza di domano è sicuramente un aspetto positivo che risponde alle aspettative della Cisl. Sarà necessario capire, quindi, con che metodo si intenderà procedere, individuando platee e riscontri per rispondere alle aspettative di milioni di lavoratrici, lavoratori e pensionati". E' quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga alla vigilia dell'incontro domani con il governo sulla previdenza.

"Considerato che è ripreso il tam tam sui costi salati della previdenza dovrà quanto meno essere risolto il tema della separazione fra questa e l'assistenza, rispetto al quale è operativo da qualche settimana un Osservatorio ministeriale sulla spesa che ci auguriamo faccia chiarezza al più presto per stemperare l'attuale clima di difficoltà a varare misure sostenibili in materia previdenziale".

"Per quanto concerne le aspettative della Cisl - prosegue Ganga - queste sono note e rimandano alla piattaforma unitaria e, quindi, alla necessità di dare risposte di maggior flessibilità in uscita dal mercato del lavoro; sostenere le donne con il ripristino delle regole della pensione con 'opzione donna'; riconoscere previdenzialmente il lavoro di cura; trovare una soluzione strutturale per la previdenza dei giovani e dei lavoratori che svolgono attività gravose e usuranti. Infine non bisogna trascurare il rilancio della previdenza di secondo pilastro e la rivalutazione dei trattamenti in essere al costo della vita". (ANSA).