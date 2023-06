Minotti (Mcc), al lavoro con Confindustria sui bond giovani

(ANSA) - RAPALLO, 24 GIU - "Con Confindustria stiamo già collaborando all'idea di un basket bond young, una versione differente da quella tradizionale finalizzata a supportare le imprese più giovani". Lo afferma l'amministratore delegato di Mediocredito Centrale, Francesco Minotti all'assemblea di Confindustria giovani di Rapallo.

"Il Fondo di garanzia - spiega Minotti - ha supportato in modo importante le imprese durante la crisi pandemica con 280 miliardi di finanziamenti garantiti. Nel pensare ad una evoluzione dello strumento dobbiamo fare in modo che possa contribuire in modo strutturale a supportare la crescita e lo sviluppo delle pmi del Paese, superando la logica emergenziale di questi anni".

"Mediocredito Centrale - aggiunge l'a.d. di Mcc - è uno dei principali player a livello nazionale nell'ambito della finanza innovativa per le PMI e nel mercato dei basket bond che è uno strumento di finanza innovativa alternativo a quello bancario.

Non solo finanzia l'impresa ma irrobustisce la cultura aziendale". (ANSA).