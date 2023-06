Cortina:Confindustria,villaggio Borca è richiesta del territorio

(ANSA) - BELLUNO, 24 GIU - Sul villaggio olimpico a Fiames "gli enti decisori dovrebbero fermarsi e ascoltare le richieste - peraltro ragionevoli - del territorio, a partire dall'opzione del recupero del villaggio Ex Eni a Borca di Cadore: la sostenibilità di un'opera sta anche nelle sue premesse. Per questo, chiedo uno sforzo ulteriore di dialogo e confronto per procedere con la massima serenità e operatività". Ad affermarlo è Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti.

"La forma vale quanto la sostanza, soprattutto se parliamo di Legacy. Come dico sempre, le Olimpiadi sono un mezzo e non un fine per la nostra montagna, un'opportunità per guardare a un orizzonte temporale più ampio, che crei i presupposti per le nuove generazioni di rimanere e crescere" rileva Berton.

Per Confindustria Belluno "l'eredità olimpica è questo: fare qualcosa che sia utile al territorio, alle sue imprese e alle sue genti. In questo, le infrastrutture giocano un ruolo fondamentale e strategico, ma a patto che siano davvero sostenibili".

"Detto questo, chiedo a chi sta procedendo con l'opzione di Fiames di spiegare alle comunità locali i motivi della scelta, il cronoprogramma, i costi e i benefici attesi - osserva Berton - .Nel farlo, vorrei fosse anche illustrato perché tale opzione sarebbe preferibile a quella del recupero del villaggio ex Eni di Borca di Cadore, che forse rappresenta un'occasione in più per l'area. Il recupero di un sito, peraltro simbolico, è forse meno sostenibile di qualcosa che va poi totalmente smantellato pur con tutte le garanzie del caso? Bisogna essere franchi, il Bellunese ha bisogno di infrastrutture come l'aria: la nostra associazione non perde occasione di ribadire quanto il gap in materia di opere della nostra montagna vada colmato, soprattutto in termini di collegamenti".

Dunque "l'opzione del villaggio olimpico a Borca deve essere presa seriamente in considerazione perché è il territorio a chiederla e a sentirla come propria. Vogliamo dunque capirne di più, perché alla fine delle Olimpiadi saremo noi, gente e imprenditori di montagna, che dovremo rimanere su questo territorio e portare avanti l'eredità di un evento unico e straordinario; non possiamo permetterci passi falsi" conclude Berton. (ANSA).