Cgia, 'sale a 69 giorni il saldo delle fatture ai fornitori' (2)

Analizzando la serie storica che va dal 2007 al primo trimestre del 2023 - secondo l'analisi della Cgia di Mestre - si nota che la percentuale di imprese che nelle transazioni commerciali tra privati hanno pagato con ritardi superiori ai 30 giorni ha toccato i picchi più elevati negli anni dove la caduta del pil è stata più evidente. Nei primi tre mesi di quest'anno, a seguito della frenata subita dall'economia, la media nazionale è tornata a salire, fermandosi nel marzo scorso al 9,5%.

In Italia, secondo i dati raccolti da Cribis Itrade, nel quarto trimestre 2022 la percentuale di pagamenti avvenuta entro i tempi previsti dal contratto commerciale tra committenti e fornitori si è attestata al 40,9%. Tra i 26 Paesi dell'area europea monitorati, nella classifica dei più virtuosi l'Italia si è piazzata al 20/o posto. Peggio di noi solo Serbia, Irlanda, Grecia, Portogallo, Bulgaria e Romania.

Rispetto alle medie e alle grandi imprese, quelle di più piccola dimensione sono le più puntuali nei pagamenti. Sempre nel primo trimestre 2023, i dati Cribis evidenziano che il 42,5% del totale delle imprese di piccola dimensione presente in Italia ha saldato le fatture nei tempi definiti per contratto.

Man mano che aumenta la dimensione aziendale la percentuale scende; le peggiori pagatrici, infatti, sono le grandi imprese che hanno registrato un valore pari al 14,9%.

Se a livello nazionale il tempo medio di pagamento è stato di 69 giorni, le imprese committenti della Sicilia hanno saldato i propri fornitori dopo 83 giorni. Nella classifica dei 'cattivi' pagatori seguono le aziende della Valle d'Aosta con 78 giorni e quelle del Friuli Venezia e della Calabria con 76. Le aziende pagatrici più virtuose, invece, risiedono in Veneto (con un tempo medio di pagamento pari a 66), in Lombardia (64), in Trentino Alto Adige (63) e, in particolar modo, in Liguria (62).

Sempre nel primo trimestre del 2023, la percentuale in cui i pagamenti sono avvenuti dopo i 30 giorni interessa soprattutto il Sud. In Molise il ritardo coinvolge il 14,1% dei contratti, il 14,9 in Campania, il 17,8 in Calabria e il 18,3 in Sicilia.

