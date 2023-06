Cgia, in Valle d'Aosta 78 giorni per saldare fatture a fornitori

(ANSA) - AOSTA, 24 GIU - Il tempo medio di pagamento delle imprese della Valle d'Aosta nei confronti dei propri fornitori è stato di 78 giorni nel primo trimestre del 2023. E' il secondo dato peggiore tra le regioni italiane - il primato negativo spetta alle aziende della Sicilia (83 giorni) - secondo un'elaborazione dell'ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Cribis Itrade.

L'associazione di artigiani e piccole imprese fa sapere che con la frenata del Pil i ritardi sono tornati ad aumentare. Oggi in Italia il saldo avviene dopo 69 giorni dall'emissione della fattura, con una percentuale di pagamenti oltre i 30 giorni del 9,5%. Valore, quest'ultimo, che in Valle d'Aosta scende al 7,1%.

"Con la ripresa economica post pandemica, nel 2021 e nel 2022 i ritardi hanno subito una decisa contrazione. L'anno scorso, infatti, hanno toccato il minimo storico del 9,1 per cento" a livello nazionale, comunica la Cgia.

Le imprese che pagano mediamente i fornitori in modo più veloce sono in Liguria (62 giorni), Trentino-Alto-Adige (63) e Lombardia (64). La media nel Nord-ovest è di 66 giorni. (ANSA).