Unioncamere e Intesa, 'le imprese coesive sono il futuro'

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - La coesione è la "base del futuro dell'economia", se si guarda ai numeri sono cresciute, arrivando al 43% dal 37% del 2020 e hanno performance migliori, per il 2023 oltre la metà di loro (il 55,3%) stima un aumento di fatturato, crescono poi per occupazione (34,1% contro 24,8%) e per le esportazioni (42,7% contro 32,5%).

E questi andamenti distintivi si confermerebbero anche per il 2024. E poi esportano di più (il 55,3% contro il 42,3% delle non coesive), fanno più eco-investimenti (il 62,1% contro il 33,2% delle non coesive), e sono più innovative (il 46,9% ha adottato/adotterà tecnologie digitali nel periodo 2022-2024 contro il 24,4% per le altre imprese).

Sono alcuni dei dati contenuti nell'edizione 2023 del rapporto di di Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere in collaborazione con Aiccon, Ipsos e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

Il rapporto analizza e racconta i fattori più significativi della competitività del nostro Paese ma poi racconta storie grandi e piccole: come quella di Alcantara che collaborando con artisti e designer ha trovato nuovi campi di applicazione per il suo materiale; o di Enel che ha trovato nel terzo settore l'alleato ideale per conoscere meglio i territori in cui opera e ingaggiare la società civile nella sua sfida e VeraLab, conosciuta dalle Millennial come l'estetista cinica, è una start-up dal valore di 62 milioni di euro, con prodotti beauty nati da un continuo dialogo con la sua community, in antitesi ai modelli irreali e irraggiungibili di bellezza. (ANSA).