Sisto, 'iscritti d'obbligo a Albo ingegneri? Discutiamone'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Un tema che "va attentamente valutato", visto che "è un valore aggiunto" essere iscritti ad un Albo, per le implicazioni deontologiche che ne derivano.

Così il viceministro della Giustizia con delega alle professioni Francesco Paolo Sisto risponde all'istanza, sottoposta dal presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini, di una iscrizione obbligatoria all'Albo per i laureati in ingegneria. "Sono disponibile ad incontri" su questo argomento, prosegue, "discutiamone", chiosa Sisto, intervenendo all'evento celebrativo capitolino per i 100 anni dalla nascita dell'Albo della categoria tecnica, insieme a quella degli architetti. (ANSA).