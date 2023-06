Sisto, 'anche noi professionisti abbiamo funzione pubblica'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Le professioni si reggono, se lo Stato ha un'economia forte", e gli esponenti delle varie categorie "garantiscono la legalità dei percorsi, è il nostro grande compito", giacché "abbiamo una finalità pubblica anche noi;". Ad affermarlo il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, al convegno per i 100 anni dell'Albo degli ingegneri e degli architetti, a Roma.

"Avremo - aggiunge, poi - la necessità di avere una norma che normalizzi tutto il teatro delle professioni, per consentire alle quote di genere di essere un punto fermo dei criteri elettorali" del mondo ordinistico, incalza Sisto. (ANSA).