Schlein ai giovani Confindustria, 'condivido i vostri contenuti'

(ANSA) - RAPALLO, 23 GIU - "È un momento significativo. Sto seguendo le agenzie e sono contenuti che condivido. Complimenti anche per la cornice, magnifica". Queste le parole della segretaria del Pd Elly Schlein, arrivata poco fa all'Excelsior Palace Hotel di Rapallo dov'è in corso il 52esimo Convegno nazionale dei Giovani imprenditori. Schlein è stata accolta dal presidente dei giovani di Confindustria, Riccardo Di Stefano.

Con lui una stretta di mano e un doppio bacio prima di scendere in sala per l'intervento. (ANSA).