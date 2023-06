Sace AmLat, 'con la Dante per l'italianità nel mondo'

(ANSA) - ROSARIO, 23 GIU - "Il made in Italy, con le sue eccellenze, porta in tutto il mondo il valore dell'italianità, un valore culturale". Pauline Sebok, responsabile regionale di Sace per l'America Latina, in un'intervista all'ANSA spiega come "l'export" sia "la chiave per capire la partecipazione di Sace" all'84mo Congresso internazionale della Società Dante Alighieri, a Rosario, in Argentina.

"Siamo convinti del legame fortissimo tra lo sviluppo dell'export, che è la nostra missione, e quello della cultura italiana, che è la missione della società Dante Alighieri. Siamo qui per rafforzare questo rapporto", evidenzia la manager, che insiste sulla necessità di "accrescere la collaborazione per creare una sinergia per tutto il sistema Paese".

"Sace in America Latina ha ormai un'esposizione di 10 miliardi di euro, circa il 10% del portafoglio globale - spiega -. E' un numero che dimostra l'importanza della regione ed è destinato a crescere e molto, lo stiamo vedendo già negli ultimi anni. Quindi noi stiamo accompagnando le società in diversi modi, anche nel campo educativo, sostenendole ad avere gli strumenti necessari per essere preparati in questo processo".

