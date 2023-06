Imprese: in Abruzzo accordo tra Intesa e Confartigianato

(ANSA) - PESCARA, 23 GIU - Promuovere gli investimenti e accompagnare le impese nell'attuale contesto economico per un rilancio stabile e diffuso, con misure di sostegno ad hoc.

Queste le finalità dell'accordo di collaborazione siglato e presentato oggi da Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese Abruzzo.

Il protocollo si inserisce nell'ampia e consolidata partnership tra il Gruppo bancario e Confartigianato Imprese e individua una serie di misure e interventi, finanziari e non solo, coerenti con le misure del Pnrr e finalizzati ad agevolare gli investimenti e i processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, efficientamento energetico, valorizzazione del capitale umano.

Ad introdurre i lavori sono stati il presidente e il segretario regionale di Confartigianato Imprese Abruzzo, Giancarlo Di Blasio e Daniele Di Marzio, seguiti dall'intervento del direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo Roberto Gabrielli. Di Blasio e Di Marzio hanno sottolineato che l'accordo mira "ad attutire l'impatto della crisi di liquidità bancaria presente nella nostra regione e più in generale nel nostro Paese" e parlano di opportunità offerte agli imprenditori "che vogliono far crescere il loro business attraverso investimenti nella sostenibilità e nella transizione digitale, e favorendo al contempo l'accesso ai fondi del Pnrr".

Il direttore commerciale Gabrielli, si è soffermato sulle "nuove opportunità per le imprese associate, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni su cui si concentra il tessuto imprenditoriale locale" e ha ricordato come per il gruppo sia "prioritario sostenere l'economia locale sia con la liquidità necessaria per superare le difficoltà contingenti, sia finanziando gli investimenti strategici, coerenti con le missioni del Pnrr ed essenziali per rimanere competitivi".

Nel corso dell'incontro, l'economista della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, Enrica Spiga, ha illustrato lo scenario e i trend in atto nel comparto regionale, mentre Domenico Di Pietro, direttore Area Retail Teramo Mare Pescara Intesa Sanpaolo, è entrato nel dettaglio dell'accordo. (ANSA).