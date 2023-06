Giovani Confindustria, un piano quinquiennale per industria 5.0

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Un piano almeno quinquennale per l'Industria 5.0 per consentire una pianificazione degli investimenti. Con meccanismi applicativi chiari, semplici e stabili nel tempo e con risorse congrue. È la richiesta del presidente di Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, al convegno nazionale di Rapallo 'Nuova Frontiera.

Direzione 5.0'. Questo "farà bene al Paese, non solo alle imprese, perché al centro di Industria 5.0 ci sono le persone e le conoscenze" per Di Stefano.

"Sono sempre le competenze a generare posti di lavoro di qualità. Perché i green jobs non nasceranno all'improvviso come margherite a primavera, in un contesto dove le aziende si danno letteralmente battaglia per assicurarsi i pochi lavoratori con qualifiche alte e altissime", dichiara Di Stefano. E occorre spezzare il "circolo vizioso" tra bassa preparazione del capitale umano, contesto inefficiente, e bassi salari, come riflesso della bassa produttività. "Che la settimana lavorativa sia lunga o corta, il nodo resta sempre la produttività. Se questa non cresce, non ci sarà salario minimo che tenga, per quanto giusto", afferma il presidente. (ANSA).