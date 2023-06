Giovani Confindustria, incertezza alta, rischi all'orizzonte

(ANSA) - RAPALLO, 23 GIU - "L'incertezza è molto alta e all'orizzonte vediamo dei rischi. La congiuntura economica è complessa: l'inflazione scende molto lentamente mentre i tassi continuano a salire. La Germania è in recessione tecnica e la produzione industriale si sta fermando. Le nostre imprese sono forti, ma potrebbe non bastare". Lo afferma il presidente di Giovani imprenditori Confindustria, Riccardo Di Stefano, al convegno di Rapallo. Ai politici che interverranno, continua Di Stefano, "non faremo liste della spesa e non chiederemo mancette. Chiederemo conto, invece, di come vengono utilizzate le risorse dello Stato, e delle loro ricadute. Dei risultati che l'Italia sta ottenendo in Europa". (ANSA).