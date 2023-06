Giovani Confindustria, Europa cambi corso. Basta harakiri

(ANSA) - RAPALLO, 23 GIU - I Giovani imprenditori Confindustria lanciano per la Patria Europa "un grido dall'allarme: le sfide che stanno investendo l'Unione sono di portata esistenziale". "Il tatticismo dei Paesi membri strangola le Istituzioni e gli strumenti europei" e "serve un nuovo corso", dichiara il presidente Riccardo Di Stefano, al convegno nazionale di Rapallo. La prima richiesta è quella di "diventare first mover nei settori cardine dell'innovazione".

Le norme su digitale e green stanno consolidando l'egemonia di Cina e Stati Uniti rischiando di spazzare via interi settori industriali" come pannelli solari, batterie e motori elettrici.

"Altro che vantaggio del first mover. Un autentico harakiri", per Di Stefano.

"Cominciamo dalla politica industriale, che deve diventare compiutamente una competenza europea. Al centro ci sono le Ket, le Tecnologie Abilitanti Chiave. Dobbiamo, poi, tirare fuori le unghie e far passare il principio della neutralità tecnologica.

Sappiamo che il Governo concorda su questa linea. Ora aspettiamo i risultati, perché dobbiamo investire", continua il presidente chiedendo di impostare "nuovi schemi di collaborazione con i nostri alleati naturali, Francia e Germania". (ANSA).