Fisco: bilancio GdF Lodi, scoperti 38 evasori totali

(ANSA) - LODI, 23 GIU - In diciassette mesi di attività, da gennaio 2022 al maggio scorso, la guardia di finanza ha individuato 38 evasori totali nel Lodigiano, che lavoravano come autonomi o come imprenditori organizzati senza dichiarare nulla al fisco.

I duemila interventi fra ispezioni e indagini delegate hanno anche portato a far emergere 98 posizioni di lavoro dipendente completamente o parzialmente in nero. I dati sono stati forniti in occasione della festa per il 249mo anniversario della Guardia di finanza.

Sul fronte della criminalità organizzata sono state denunciate 13 persone per riciclaggio o autoriciclaggio e sono state analizzate 135 segnalazioni di operazioni sospette.

Ventisette persone sono state sottoposte ad accertamenti patrimoniali riguardo a disponibilità economiche non giustificabili, con sequestri preventivi per 700mila euro.

Diciannove i controlli eseguiti a tutela dei marchi con il sequestro di 292mila prodotti contraffatti o non sicuri e cinque persone denunciate. Quarantadue percettori di reddito di cittadinanza sono stati denunciati per aver percepito contributi non dovuti per oltre 454mila euro. Sei persone sono state segnalate alla Corte dei conti per l'accertamento di danni erariali per 862mila euro. Complessivamente nei 17 mesi di attività delle Fiamme gialle nel Lodigiano sono state evidenziate basi imponibili sottratte alla tassazione per 103 milioni di euro, evasione Iva per 23,8 milioni, irregolarità Irap per 82,7 milioni. (ANSA).