Di Stefano (Confindustria), bond giovani per le nuove imprese

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "Per i giovani che tirano su un'azienda da zero, o che hanno già iniziato e vogliono farla crescere, chiediamo al Governo di agire per promuovere l'accesso degli imprenditori under40 a strumenti di finanza alternativa.

In particolare, sostenendo lo sviluppo di operazioni di basket bond". È la proposta del presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, al convegno di Rapallo dove spiega che occorre rafforzare la garanzia di prima perdita del Fondo di garanzia per le Pmi, abbassando la soglia minima delle emissioni garantibili ad almeno 500mila euro dagli attuali 2 milioni. "Si dovrebbe, poi, introdurre un incentivo a copertura dei costi legati all'emissione, quali le fee dell'arranger, le spese per la prima revisione del bilancio e il costo per l'ottenimento del rating. Ciò consentirebbe di rendere l'emissione davvero accessibile anche a imprese giovani di piccole dimensioni. Facciamolo, il prima possibile", aggiunge Di Stefano.

"Credere nei giovani significa investire sui giovani", sottolinea il presidente concludendo "forse non ci sono più i 'padri', di una volta". "Sostituiti da una generazione - attacca Di Stefano - che ha avuto molto, ma che non intende dare indietro qualcosa. Se non il paternalismo". (ANSA).