Credito: Confindustria-Ance-Commercialisti insieme per Pmi

(ANSA) - CATANIA, 23 GIU - Favorire l 'accesso delle pmi ad un mercato del credito complementare a quello bancario, incentivare il processo di investimento e di capitalizzazione aziendale, diffondere cultura finanziaria per aprirsi a nuove opportunità di sviluppo. Di questo si è discusso oggi nella sede di Confindustria di Catania nel corso del convegno con focus sul mercato dei capitali promosso dall'associazione insieme ad Ance Catania, Ordine etneo e Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

"Per affrontare le sfide del mercato - ha detto Salvatore Virgillito, presidente Odcec di Catania in apertura dei lavori - imprese e professionisti devono operare sempre più in sinergia.

Di fronte alle opportunità offerte dai nuovi strumenti finanziari, la nostra forza risiede nell'adozione di modelli organizzativi e di legalità quale binomio indispensabile per lo sviluppo dell'economia locale". Fare rete, quindi, anche per Salvo Gangi, vicepresidente di Confindustria Catania, è un modo per sostenere la crescita. "La ricerca del capitale - ha aggiunto quest'ultimo - rappresenta un aspetto importante perché il denaro è una risorsa scarsa e affacciarsi al mercato dei capitali è anche uno strumento per organizzare l'azienda in maniera più efficace".

Antonio Repaci, consigliere Cndcec, ha sottolineato l'importanza dell'Osservatorio sul Mercato dei capitali italiani ed esteri istituito dal Consiglio nazionale dei commercialisti presso la sede di Borsa Italiana con l'obiettivo di rafforzare il legame tra professionisti, piccole e medie imprese e mercato dei capitali, con vantaggi in termini economici e di semplificazione burocratica. (ANSA).