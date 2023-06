Confindustria Udine, 'sul nucleare mettere da parte pregiudizi'

(ANSA) - UDINE, 23 GIU - "Sulle tecnologie nucleari di nuova generazione bisogna mettere da parte pregiudizi e ideologie e affidarsi alla scienza. C'è tanta nuova tecnologia che è venuta avanti anche nel nostro Paese, dove per fortuna non abbiamo smesso di fare ricerca, pure in questo campo. Il tema dell'energia, come abbiamo provato sulla nostra pelle in tempi recenti, è una questione di sicurezza, oltre che di competitività e sostenibilità, del nostro sistema produttivo e sociale". Lo ha detto oggi in una nota il vicepresidente di Confindustria Udine con delega all'Innovazione Dino Feragotto, al rientro da una visita al centro ricerche Enea del Brasimone, sito collocato nell'appennino bolognese e noto a livello europeo, dedicato alle tecnologie della fusione nucleare a confinamento magnetico, alle tecnologie dei metalli liquidi pesanti in campo nucleare, allo sviluppo e qualifica di materiali innovativi e alla radiometria ambientale.

"Vediamo che ogni nuova tecnologia, ogni cantiere pubblico o privato suscita sempre freni aprioristici in una parte dell'opinione pubblica - ha proseguito Feragotto - e tutti questi no ci sono già costati parecchio e rischiano di farci perdere opportunità di sviluppo anche in futuro. L'Italia, che pure in questo campo ha tecnologie e cervelli - ha concluso il vicepresidente dell'associazione degli industriali friulani - dovrebbe invece esercitare un ruolo forte all'interno di una strategia comune europea, fondata sulla scienza". (ANSA).