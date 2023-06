Confcommercio, presenze in calo sulle spiagge della Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - "Questo avvio di stagione balneare sta subendo un calo di presenze, situazione che non è più imputabile ai danni diretti e indiretti provocati dall'alluvione in Emilia-Romagna, ma a una congiuntura economica sfavorevole per le famiglie. Le misure pensate dal governo tra cui il taglio del cuneo fiscale per il quale Confcommercio si è a lungo battuta, possono diventare una possibilità in più per concedersi le vacanze". Lo dice Gianni Indino, vicepresidente di Confcommercio Emilia-Romagna con delega al turismo.

"L'Ufficio Studi di Confcommercio - dice Indino - parla di circa 30 milioni di italiani in partenza: un segnale importante in vista di luglio e agosto in cui il comparto turistico potrà recuperare ossigeno". (ANSA).