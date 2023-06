Chelli, 'grazie a Sabbadini per rinnovamento radicale Istat'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Linda Laura Sabbadini, Direttrice del Dipartimento per lo sviluppo di metodi e tecnologie per la produzione e diffusione dell'informazione statistica, lascia l'Istituto per il pensionamento. Ne dà notizia il presidente dell'Istat Francesco Maria Chelli. "Un grazie a nome di tutto l'Istituto per aver contribuito in modo così competente allo sviluppo della democrazia del Paese, con l'arricchimento dell'informazione statistica ufficiale di qualità. A lei un augurio affettuoso per la continuazione del suo percorso di eccellenza" scrive Chelli..

Linda Laura Sabbadini "ha guidato in Italia un processo di rinnovamento radicale nel campo delle statistiche sociali e di genere a partire dagli anni '90, apportando una vera e propria rivoluzione informativa, in un'ottica di qualità della vita, dando visibilità a invisibili, le donne, i bambini, i giovani, gli anziani, i disabili, le persone lgbt+, i poveri, gli homeless, i migranti. E dopo aver guidato il processo di definizione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, ha spinto per lo sviluppo delle statistiche ambientali. A lei si deve l'avvio della prima indagine sulla violenza di genere contro le donne".

'La sua presenza in gruppi di alto livello e di centri di eccellenza dell'Onu, dell'Ocse, di Eurostat, è stata fondamentale per l'Istat. Il Paese tutto e la comunità scientifica internazionale deve molto al suo apporto scientifico, innovativo e al suo grande senso istituzionale'.

"Entrata con un concorso di licenza media inferiore all'Istat, dopo aver fatto la gavetta, vince tutti i concorsi nazionali per accedere ai livelli superiori e in 13 anni diventa Dirigente di Ricerca. Dopo tre anni è già Direttrice Centrale e poi Capo Dipartimento. L'interazione con la società civile e l'associazionismo è stata permanente nella sua attività". Si legge nella nota diffusa dall'Istat (ANSA).