Camere commercio:Cosenza,sede è bene di interesse culturale

(ANSA) - COSENZA, 23 GIU - "Lo storico immobile di via Calabria 33, sede della Camera di Commercio di Cosenza, viene ufficialmente dichiarato di interesse culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali". Lo rende noto l'ente camerale.

"Il riconoscimento - è detto in una nota - è stato conferito dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura che svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela dei beni di interesse archeologico, dei beni storici, artistici e demo-etnoantropologici, nonché alla tutela dei beni architettonici e alla qualità e alla tutela del paesaggio. Come si legge nella relazione storico-morfologica che accompagna il decreto, l'edifico della Camera di Commercio di Cosenza sorge in una zona ad alta densità edilizia sviluppatasi nei primi decenni del Novecento dietro l'impulso dell'Amministrazione comunale di Cosenza guidata allora dal podestà Tommaso Arnoni. La costruzione, con ingresso principale in via Calabria 33, è stata edificata negli anni 1939-1940 su progetto degli architetti Giorgio Calza-Bini, Mario De Renzi e dell'Ing. Franco De Luca, quale 'sede del Consiglio provincialedell'Economia Corporativa'".

"La camera di commercio - riporta ancora la nota - rappresenta l'emblema e uno degli esiti più significativi di una fervida stagione edilizia per Cosenza, che vide la progettazione e realizzazione di una vasta porzione di città, in perfetta ottemperanza ai dettami dell'urbanistica del ventennio, con un tessuto che si dispone in maniera regolare secondo una griglia costituita da ampie strade.

La relazione approfondisce in maniera minuziosa l'architettura dell'edificio, della facciata e degli interni, soffermandosi suirimaneggiamenti che hanno interessato la sede camerale nel corso degli anni. Nonostante tali modifiche e rinnovamenti "l'edificio resta un notevole esempio del Movimento Moderno nell'Italia meridionale, risultato sincretico di elementi futuristi, espressionisti e di chiaro stampo razionalista".

"L'importante riconoscimento consentirà inoltre all'ente - è detto ancora nella nota - di beneficiare di agevolazioni fiscali tali da consentire il minor versamento dell'imposta Imu di circa 34.000 euro l'anno che saranno utilizzati per incrementare le risorse da destinare a bandi e nuove opportunità di sviluppo per le imprese". (ANSA).