Bergamotto, 'ingegneri determinanti in innovazione digitale'

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Gli ingegneri "hanno un ruolo strategico e sono determinanti nell'innovazione digitale".

Parola del sottosegretario del ministero delle imprese e del made in Italy Fausta Bergamotto, che partecipa al convegno, a Roma, sull'istituzione dell'Albo degli ingegneri e degli architetti, 100 anni fa. Fra gli spunti dell'intervento della rappresentante governativa, sia la "grande occasione" costituita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per i professionisti e non soltanto, sia l'ampia "domanda di figure tecniche" nel Paese. (ANSA).