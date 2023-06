Abi, interesse banche alle comunità energetiche rinnovabili

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - "Il settore bancario guarda con molta attenzione e interesse allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili. Un mercato che è ancora in una fase embrionale, ma con i nuovi meccanismi di incentivazione dell'energia condivisa, insieme ai contributi del Pnrr, si potrà accelerare questo processo di sviluppo definendo i prodotti di finanziamento dedicati e dando certezza agli operatori economici sulla fattibilità degli investimenti necessari per la realizzazione degli impianti": così Abi Umbria nel corso di un incontro a Perugia alla Camera di commercio Umbria su "La transizione energetica tra efficienza e comunità energetiche rinnovabili".

Un focus sulle nuove opportunità per consumatori e produttori di energia elettrica agevolati ad unirsi per produrre localmente e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili, formando una comunità energetica rinnovabile. Le Cer, in sintesi, sono - spiega Abi - un soggetto giuridico di diritto autonomo, i cui azionisti o membri possono essere, tra gli altri, persone fisiche, enti territoriali, Pmi (a condizione in questo ultimo caso che la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e industriale principale).

Abi Umbria ha evidenziato, in particolare, che nel Pnrr vengono destinati 2,2 miliardi di euro per l'installazione di almeno 2GW da fonti rinnovabili. La misura è rivolta a comunità energetiche in Comuni con meno di 5.000 abitanti, con l'intento di rafforzare la coesione sociale e sostenere l'economia di aree a rischio di spopolamento.

"La piena realizzazione del Pnrr rappresenta un'occasione unica per l'Italia - è stato evidenziato ancora - per aumentare il suo potenziale di sviluppo. In questo senso, le banche sono elemento di grande supporto, ne sosteniamo l'attuazione in termini finanziari, siamo interessati che le cose vadano bene e ci sia un'efficacia di applicazione sia dei piani ordinari europei strutturali che di quelli straordinari appunto come il Pnrr. I compiti specifici che svolgono le banche riguardano la canalizzazione degli incentivi pubblici verso le imprese beneficiarie; la prestazione di garanzie per consentire alle imprese di partecipare alle gare di appalto; l'erogazione di finanziamenti per realizzare i nuovi investimenti connessi al Piano. Occorre quindi che si creino le migliori condizioni affinché le banche possano apportare efficacemente il loro contributo a tale rilevante iniziativa". (ANSA).