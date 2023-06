100 anni dell'Albo degli ingegneri, oltre 250.000 iscritti

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Le radici affondano nel Regolamento dello Stato pontificio per l'abilitazione alle professioni di perito, architetto e ingegnere civile del 1823, ma fu il 24 giugno del 1923 che fu pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 1.395 "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti", ma "tutto rimase congelato, essendosi nel Paese instaurato il regime fascista", dunque "tutte le categorie professionali furono poste sotto strettissimo controllo politico, e la tenuta dell'Albo trasferita in capo al sindacato". Con queste parole il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini ha illustrato, con una lunga carrellata storica, alla Pontificia università Urbaniana, a Roma, le vicende che hanno portato quest'anno alla celebrazione del centenario dell'Albo degli ingegneri d'Italia, che attualmente conta oltre 250.000, di cui circa il 17% è donna (e più di 175.000 sono associati ad Inarcassa, l'Ente previdenziale che assicura gli ingegneri e gli architetti che esercitano esclusivamente la libera attività lavorativa).

Nel nostro Paese sono "62 gli atenei che hanno almeno un corso che permette l'accesso all'Albo", ha sottolineato il vertice della categoria tecnica, rammentando, tra l'altro, come la prima donna a laurearsi in Ingegneria fu Emma Strada, nel 1908.

