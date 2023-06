++ Giovani Confindustria, sul Pnrr serve scatto da Formula 1 ++

(ANSA) - RAPALLO, 23 GIU - "Il nostro chiodo fisso è che il Pnrr sia implementato, con decisione" con "sforzi assomiglino più a uno scatto di Formula 1 che a una gara fra tricicli". Lo afferma il presidente di Giovani imprenditori di Confindustria, Riccardo Di Stefano, osservando che il Pnrr "ci rende un sorvegliato speciale perché banco di prova per tutta l'Unione".

"La macchina dello Stato - dichiara Di Stefano - è in panne da anni e dobbiamo rivolgerci a voi, che oggi ne siete alla guida.

Quindi, chiariamoci: non ci accontenteremo di ascoltare rimpalli di responsabilità, né sul presente né sul passato". (ANSA).