++ Fiom, 'con la Cig al 60% persi 1,89 miliardi in 11 anni' ++

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - I lavoratori del comparto auto hanno perso tra 1,58 e 1,89 miliardi di euro in termini di mancati salari a causa della cassa integrazione tra il 2009 e il 2022. Lo sostiene la Fiom Cgil secondo la quale il primo dato è riferito ad un utilizzo del 50% delle ore autorizzate e il secondo al 60%, che sale a 3,16 miliardi per il 100% delle ore.

Ogni mese sono stati messi in cassa integrazione in media 28.121 lavoratori a tempo pieno (Fte), considerando un utilizzo al 100% delle ore autorizzate. Con il 50% di ore autorizzate i lavoratori in Cig sarebbero oltre 14mila e 16.872 nel caso di un utilizzo al 60%. (ANSA).