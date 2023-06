Unioncamere:Altavilla,sportello digitale è risparmio imprese

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 22 GIU - "L'Unione europea considera la realizzazione dello sportello digitale un facilitatore di business che porterà per lo svolgimento degli adempimenti un risparmio di oltre undici miliardi di euro l'anno per le imprese. Si tratta di una cifra stimata che significa che sono soldi che le imprese prima dovevano destinare a risolvere la complessità amministrativa e che oggi possono destinare ad altro". Ad affermarlo, a margine del convegno "Mercato unico europeo: 30 anni di storia", è stato Mario Altavilla di Unioncamere nazionale.

"Il territorio calabrese - ha aggiunto Altavilla - al pari degli altri, ma con le proprie specificità, può approcciare, con i servizi presentati oggi, il mercato unico con più confidenza e più tranquillità di quanto avvenuto negli anni scorsi. Si tratta di servizi per rendere il mercato dell'Unione Europea davvero abbordabile come il single digital gateway che è uno sportello digitale sul quale si possono trovare informazioni pratiche con un linguaggio semplice a portata di imprenditore, per chiunque voglia sviluppare il proprio business oltre il territorio nazionale ed ovviamente all'interno del territorio europeo. Le informazioni verranno implementate ancora alla fine di quest'anno e diventeranno servizi online per cui se un imprenditore che dalla Calabria va in Francia o in Germania per aprire un'attività, anche temporanea, e deve fare degli adempimenti li potrà svolgere in maniera digitale attraverso questo sportello da casa sua. Quindi, siamo vicini ad un momento in cui il mercato europeo deve essere trattato, nella testa della persona, come un mercato domestico non come un mercato lontano, difficile da abbordare".

"È chiaro - ha concluso Altavilla - che non tutto è risolto. Molti di questi sistemi sono ancora in progress. Ma l'assistenza territoriale che danno le Camere di commercio in luoghi come questi in cui ci sono degli sportelli fisici in grado di ricevere le persone, affianco all'assistenza sulle piattaforme digitali penso possa essere un punto di svolta per tutti coloro che vogliono allargare il proprio business oltre il territorio locale". (ANSA).