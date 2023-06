Terzulli (Sace), 'contesto difficile, ma export italiano cresce'

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il contesto internazionale "non è semplice", ma "la performance dell'export italiano, pur in fisiologico rallentamento, quest'anno e il prossimo si conferma robusta". Lo afferma Alessandro Terzulli, capo economista di Sace, illustrando il 'Rapporto Export 2023'. Un lavoro che, secondo Terzulli, rappresenta "una bussola di riferimento per le imprese che vogliono crescere all'estero, anche in nuove geografie e con uno sguardo sempre attento a intercettare i segnali del mercato". "Per questo - aggiunge - quest'anno abbiamo voluto analizzare per la prima volta i flussi internazionali di beni legati alla transizione energetica in cui in Europa l'Italia è seconda solo alla Germania, e la trasformazione digitale, che è diventata un acceleratore della competitività delle imprese, anche quelle internazionalizzate".

(ANSA).