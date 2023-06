Taglio del nastro per il punto vendita 'Coop Pineta' a Giustino

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - È stato inaugurato il punto vendita "Coop Pineta", della Famiglia cooperativa di Pinzolo a Giustino, nell'Alta valle Rendena. La struttura - si apprende - ospita un supermercato di 800 metri quadrati riservato ai consumatori soci e clienti, un magazzino di 3.000 metri quadrati dedicato al canale Horeca e, al piano superiore, la sede amministrativa della cooperativa di consumo, oltre a una sala polifunzionale.

A quanto spiegato, i lavori per la realizzazione della struttura sono durati un anno. L'edificio è stato realizzato in classe energetica A+, con un generatore di calore alimentato da fonti rinnovabili, un campo fotovoltaico sulla copertura e degli impianti capaci di sfruttare il recupero del calore prodotto dai frigoriferi per riscaldare gli ambienti del supermercato.

"Bisogna dare atto alla Famiglia Cooperativa di Pinzolo di aver avuto un grande coraggio e di aver fatto un grande investimento sia sulla parte retail e sia sulla parte Horeca.

Credo che, il punto vendita, possa riscontrare il favore dei consumatori soci e non soci e dei turisti", ha detto Renato Dalpalù, presidente del consorzio Sait.

Roberto Simoni, presidente della Federazione trentina della cooperazione, ha parlato di un "traguardo e un investimento importante, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità dell'Alta Rendena oltre ad avere una rilevanza turistica".

La Famiglia cooperativa di Pinzolo è stata creata nel 1895, nel 2022 il fatturato dell'esercizio ha raggiunto i 25 milioni di euro. I soci sono 2.500; lo staff è formato da 100 collaboratori che, nei periodi di alta stagione, raggiungono le 150 unità. (ANSA).