Ricci (Sace), 'innovazione e transizione sfide per l'export'

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - "Rivoluzione tecnologica e transizione sostenibile" sono le sfide che le imprese debbono affrontare per conquistare i mercati esteri. Lo sostiene l'amministratore delegato di Sace Alessandra Ricci secondo la quale "le imprese che investono in sostenibilità e in digitalizzazione sono anche quelle che esportano, di più e meglio". "Il nostro 'Rapporto Export 2023' - spiega - evidenzia proprio questa connessione e accompagnare le imprese in questi processi è la missione che noi del Gruppo Sace abbiamo fatto nostra, per contribuire al benessere duraturo della collettività".

Ricci si rivolge poi alle "circa 40mila imprese" che Sace sostiene ogni giorno invitandole a "investire in questo percorso, contando sempre sui nostri strumenti informativi, formativi e assicurativo-finanziari e sul nostro network di relazioni, per rafforzare la capacità di gestire i rischi, cogliere le opportunità e trarre profitto dai cambiamenti in atto". (ANSA).