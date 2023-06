Progetto su soluzioni personalizzate arredo vince Smart and Coop

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Soluzioni di arredo innovative e personalizzate grazie alla sinergia tra architetti, designer, falegnami e fabbri: è l'idea con cui il team fiorentino Alibi si aggiudica la quinta edizione di Smart and Coop, il bando promosso da Fondazione Cr Firenze, Legacoop Toscana e Fondazione Noi-Legacoop Toscana per supportare la nascita di nuove cooperative di giovani.

Alibi, 1/o progetto classificato, riceverà un contributo di 35 mila euro per dare vita a una cooperativa fiorentina di professionisti composta da architetti, designer, falegnami e fabbri. Il gruppo punta a creare prodotti di arredo unici e di alta qualità, facendo leva su un approccio integrato tra le diverse competenze dei suoi membri. Al 2/o posto si classifica il team Dieci, che riceve un contributo di 18 mila euro per costituire sempre nell'area fiorentina una cooperativa di giovani professionisti (fotografi, grafici, video-maker e social media expert) per curare la comunicazione digitale delle aziende. Terzo posto per il gruppo Design With a cui viene assegnato un contributo di 10 mila euro per realizzare una cooperativa spin off dell'Università di Firenze che offrirà servizi di consulenza alle Pmi per la transizione ecologica e fornirà assistenza nella scrittura di bandi europei.

L'evento finale di premiazione dei progetti vincitori del bando si è tenuto ieri presso a presso l'Innovation Center di Fondazione Cr Firenze. (ANSA).