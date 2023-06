Maltempo: Bonaccini, timore Confindustria Romagna è fondato

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - "Il timore del presidente di Confindustria Romagna" Roberto Bozzi che le imprese possano lasciare le zone colpite dall'alluvione e dalle frane se non saranno adeguatamente sostenute "è un timore fondato: dobbiamo lavorare perché non possa avere corso, affinché le imprese rimangano tutte lì e, anzi, abbiano continuità produttiva subito o il prima possibile".

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell'incontro 'Innovation Days - Fare rete per essere competitivi' in corso alla Fondazione Golinelli a Bologna.

Bonaccini ha anche ricordato come "il terzo distretto biomedicale più importante del mondo, quello della bassa modenese, fu investito in pieno dal terremoto del 2012, con i due epicentri del sisma proprio in quella zona. Là oggi - ha concluso - ci sono più posti di lavoro e imprese di prima".

