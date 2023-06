M5s, made in Italy non si tutela con chi strozza le imprese

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Tra le varie testimonianze sconfortanti raccolte da Report sulle imprese della Santanchè, ci sono anche quelle che rimarcano come il mancato pagamento dei fornitori sia stato per anni una prassi. Tanto che alcune delle aziende fornitrici di quelle della ministra del Turismo avrebbero poi dovuto chiudere i battenti. La cosa più paradossale è che questo governo ha imbastito sul patriottismo imprenditoriale e sulla tutela del "made in Italy" gran parte della sua pompatissima narrazione economica. Il "made in Italy" non si sostiene facendo fare il ministro a chi facendo impresa ha "strozzato" altre imprese. La Santanché deve rassegnare le dimissioni subito: in caso contrario, avremmo l'ennesima conferma che il governo Meloni sta buggerando gli italiani col suo fasullo storytelling". Così in una nota i senatori M5s in commissione Industria, Turismo e Agricoltura Luigi Nave, Sabrina Licheri e Gisella Naturale. (ANSA).