Leo, 'non faremo salti in avanti sul fisco, troveremo risorse'

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Sulla revisione delle imposte "non faremo salti in avanti. Faremo tutto con le necessarie coperture. E' chiaro che se non ci sono le risorse, le riforme non si possono fare, ma siamo confidenti che ci saranno". Lo ha assicurato il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, parlando della riforma fiscale all'assemblea di Assonime. Le risorse saranno trovate grazie alla crescita maggiore delle attese, ha spiegato. "La situazione è più favorevole e a fronte di questo possiamo intervenire", ha aggiunto. (ANSA).