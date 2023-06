Laura Zegna presiede commissione Turismo Confindustria Piemonte

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Laura Zegna è stata eletta ieri alla presidenza della Commissione Turismo di Confindustria Piemonte. "E' con grande onore e con grande piacere che raccolgo il testimone di Federico De Giuli, che ringrazio per avere scelto di rimanere a fare parte della squadra come past president. Molto è stato fatto in questi anni e molto si può ancora fare - ha spiegato la neopresidente -. Stiamo attraversando una congiuntura particolarmente favorevole per il comparto turistico che, a livello regionale, continua a registrare interessanti trend di crescita. Il turismo di prossimità ha permesso di far scoprire il Piemonte nelle sue località più note e sta iniziando a toccare anche i siti meno conosciuti, ma non per questo meno affascinanti. L'Osservatorio turistico della Regione Piemonte ha rilevato inoltre, nel 2022 rispetto al 2019, un forte incremento della quota dei pernottamenti dall'estero, sia da mercati europei come Germania, BeNeLux, Francia, Svizzera, U, Scandinavia, Spagna che da Usa.

Credo che questo scenario di crescita possa essere il terreno ottimale per sviluppare ancora di più la coesione a livello regionale, con l'obiettivo comune di agire, insieme e in modo coordinato e coeso, per valorizzare il nostro patrimonio paesaggistico, culturale, industriale.

"Mai come in questi anni infatti - ha aggiunto Zegna - credo che sia possibile puntare sulla promozione di un turismo variegato, di nicchia e di valore, come quello che il Piemonte può offrire ai visitatori stranieri e italiani, a partire dal turismo di impresa che vede la nostra regione fra le prime per un heritage manifatturiero secolare e di eccellenza in diversi settori che sono la punta di diamante del made in Italy nel mondo". (ANSA).