Istat, solo 45,7% italiani ha competenze digitali di base (2)

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - C'è un grande divario tra Nord e Sud nelle competenze digitali di base. Se alcune regioni come il Lazio (52,9%), il Friuli-Venezia Giulia (52,3%) e la Provincia Autonoma di Trento (51,7%) per raggiungere l'obiettivo target del 2030 dovranno registrare un incremento medio annuo attorno ai 3 punti percentuali, altre - come la Calabria (33,8%), la Sicilia (34%) e la Campania (34,2%) - necessiterebbero di un incremento medio annuo di circa 5 punti percentuali .

In Italia, come negli altri Paesi europei, le competenze digitali sono caratterizzate da forti divari associati alle caratteristiche socio-culturali della popolazione. Nel 2021 il 61,7% dei ragazzi di 20-24 residenti in Italia che ha usato internet negli ultimi 3 mesi ha competenze digitali almeno di base. Tale quota decresce rapidamente con l'età per arrivare al 41,9% tra i 55-59enni e attestarsi al 17,7% tra le persone di 65-74 anni. Per tutte le fasce di età , persino tra le più giovani, si evidenziano valori nettamente inferiori a quello medio EU27. Tra i giovani di 16-19 anni si riscontra una distanza di 10,5 punti percentuali mentre tra i 20-24enni si sale a 11 punti di differenza. Questo livello di competenze risulta caratterizzato da una forte disparità a favore degli uomini, che nel nostro Paese è di 5,1 punti percentuali mentre è più contenuta a livello europeo (3,3 punti percentuali). Queste diseguaglianze sono proprie delle classi di età più anziane. Nel nostro Paese fino a 44 anni di età il divario di genere è nullo e in alcune classi di età inverte il segno, come ad esempio tra i 20 e i 24, dove le ragazze registrano un vantaggio di 9 punti percentuali sui ragazzi.

Le competenze digitali sono ancora una prerogativa delle persone con titoli di studio elevati. Infatti, l'80,3% delle persone di 25-54 anni con istruzione terziaria ha competenze digitali almeno di base, valore quasi in linea con quello medio EU27. La quota cala al 25% (sempre in riferimento alle persone della stessa coorte) ma con titolo di studio basso (fino alla licenza media), che presentano una distanza di circa 8 punti percentuali rispetto al valore medio EU27. Differenze sensibili si riscontrano anche considerando la condizione occupazionale con una distanza di 17,8 punti tra gli occupati e chi è in cerca di occupazione. Gli operai hanno i livelli più bassi di competenza digitale, con una distanza di 34,8 punti percentuali rispetto a quella riscontrata tra direttivi, quadri e impiegati (75,2% contro 36,7%).

I divari rispetto alla media EU27 sono minimi per il dominio "comunicazione e collaborazione", dimensione legata all'interazione via Internet e all'uso dei social media (75,8% rispetto al 77,5% EU27). I divari si presentano già significativi invece per il dominio "creazione di contenuti digitali" (41% contro il 45,2% EU27) e alla "risoluzione di problemi" (47% contro il 52,7% EU27). Si evidenzia, infine, un netto ritardo per "alfabetizzazione su informazioni e dati", dominio legato alla ricerca di informazioni, di dati e alla capacità di giudicare la rilevanza della fonte (-9,8 punti percentuali rispetto alla media EU27), seguito da quello relativo alla "sicurezza", ovvero l'area legata alla protezione dei dispositivi e dei dati personali negli ambienti digitali (-7,6 punti rispetto alla media Ue27). (ANSA).